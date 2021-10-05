Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
Пробки 1 балл
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.81
Войти в почту

Почему россиянам дешевле слетать в Турцию, чем в Анапу

Даша Краснова
1 час назад

Зачастую на сайте поиска билетов можно увидеть, что билеты до Турции стоят дешевле билетов до российских курортов. Эта ситуация вызывает много вопросов со стороны туристов. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

Почему россиянам дешевле слетать в Турцию, чем в Анапу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как работает система

Власти Турции выделяют дотации авиакомпаниям за каждого доставленного туриста. За рейс, который доставляет в страну более сотни пассажиров, перевозчик получает около 500 тысяч рублей. Это позволяет авиакомпаниям снижать цены на билеты.

В чем выгода

Туристический поток принесет деньги в бюджет страны, соответственно, властям выгодно привлекать туристов таким образом. Здесь работает правило, что не всегда мелкая экономия помогает сохранить ваш бюджет. Даже если вы сбережете пять тысяч на билеты, то все равно потратите в отпуске намного больше.

А что в России

Россия тоже дотирует некоторых своих перевозчиков, но редко. Зачастую дотации получают компании, которые работают на территории Дальнего Востока или Калининграда. Здесь же дотации делают для поддержки жителей территорий, до которых нелегко добираться.

Когда дешевеют билеты

Есть два периода, когда лететь из России выгоднее всего: середина января — конец февраля и середина ноября — середина декабря. Самые дорогие — перелеты летом и на новогодние праздники.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители