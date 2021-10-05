Почему россиянам дешевле слетать в Турцию, чем в Анапу

Зачастую на сайте поиска билетов можно увидеть, что билеты до Турции стоят дешевле билетов до российских курортов. Эта ситуация вызывает много вопросов со стороны туристов. "Рамблер" выяснил, почему так происходит.

Как работает система

Власти Турции выделяют дотации авиакомпаниям за каждого доставленного туриста. За рейс, который доставляет в страну более сотни пассажиров, перевозчик получает около 500 тысяч рублей. Это позволяет авиакомпаниям снижать цены на билеты.

В чем выгода

Туристический поток принесет деньги в бюджет страны, соответственно, властям выгодно привлекать туристов таким образом. Здесь работает правило, что не всегда мелкая экономия помогает сохранить ваш бюджет. Даже если вы сбережете пять тысяч на билеты, то все равно потратите в отпуске намного больше.

А что в России

Россия тоже дотирует некоторых своих перевозчиков, но редко. Зачастую дотации получают компании, которые работают на территории Дальнего Востока или Калининграда. Здесь же дотации делают для поддержки жителей территорий, до которых нелегко добираться.

Когда дешевеют билеты