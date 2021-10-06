Россияне нашли способ попасть в Финляндию

Туристический поток из России в Финляндию увеличился на 40%. Об этом сообщает портал Shengenvisainfo.

По данным пограничной службы в сентябре границу между Россией и Финляндией пересекли 3065 граждан РФ. По сравнению с сентябрем 2020 года, количество человек увеличилось на 40%.

По данным Пограничной службы Финляндии (RAJA), больше всего границу между странами пересекают именно россияне. Их доля составила 77,5%, еще 19,5% — граждане Финляндии и всего 3% людей были гражданами других стран. Россияне приезжают в Финляндию преимущественно через Северную Карелию.

Пограничная служба отмечает, что увеличение трафика между границей связано с послаблением ограничений на въезд. При этом в сообщении говорится, что случаев несанкционированного пересечения границы выявлено не было.

В настоящее время въезд из России в Финляндию разрешен только гражданам, привитым вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). "Спутник V" в их число не входит. Из этого пограничная служба сделала вывод, что в Финляндию приезжают граждане России с особыми разрешениями.

В Финляндию граждане России могут въезжать при определенных условиях: по работе (обеспечение безопасности, медицинские или спасательные службы, социальные работники и сиделки, дипломаты, представители правительства, сотрудники международных НПО), по гуманитарным причинам или по неотложным семейным проблемам.