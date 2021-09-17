Финляндия откроет прием документов для некоторых россиян

Визовые центры Финляндии с 1 октября начнут принимать документы на туристические визы от российских путешественников.

Правда, документы подать смогут лишь некоторые категории граждан: туристы с деловыми целями поездки, а также предыдущие обладатели многократных виз, выданных консульством Финляндии на 2 года и более, срок действия которых закончился в коронавирусную пандемию. Об этом сообщил руководитель консульского отдела МИД Финляндии Паси Туоминен.

Следует отметить, что речь идет только о приеме документов на новые визы. При этом дата открытия границ не называется, а в таком случае не ясно, как заполнять документы. Ведь в анкете требуют указать дату предполагаемой поездки.

Туоминен пояснил, что если срок новой визы закончится до снятия ограничений, автоматически продлить визу не получится.

В настоящий момент граждане России могут запросить финскую визу и получить разрешение на въезд только при наличии близких родственников, работы или учебы на территории Финляндии.