Финляндия продлила ограничения из-за коронавируса для туристов

РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел Финляндии сообщило о том, что страна продлила ограничения, связанные с коронавирусом, до 10 октября. Они касаются и российских граждан.

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«Достигнутый охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный, и риск перегрузки здравоохранения сохраняется. Следовательно, необходимо продлить решение от 2 сентября до 10 октября», — так сказано в сообщении ведомства.

При этом в Финляндию могут въехать люди, привитые обеими компонентами вакцины, которая была одобрена Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.