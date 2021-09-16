Названо условие для въезда в Испанию российских туристов

В генконсульстве Испании озвучили важное условие, при котором туристы из России смогут попасть на территорию европейского государства.

Российские туристы могут въехать на территорию Испании только в том случае, если они вакцинированы препаратом от коронавируса, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ. Об этом сообщает РИА Новости.