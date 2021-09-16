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Названо условие для въезда в Испанию российских туристов

Стелла Шмель
1 час назад

В генконсульстве Испании озвучили важное условие, при котором туристы из России смогут попасть на территорию европейского государства.

Названо условие для въезда в Испанию российских туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Российские туристы могут въехать на территорию Испании только в том случае, если они вакцинированы препаратом от коронавируса, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины "Спутник V" одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании",

- пояснили в ведомстве.

Ранее мы писали, что Испания будет выдавать визы "цифровым кочевникам".

Новости путешествий,ВОЗ,
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