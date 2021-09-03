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Испания будет выдавать визы "цифровым кочевникам"

Мира Маркина
1 час назад

В Испании ввели новый тип виз, которые будут выдавать "цифровым кочевникам". Об этом сообщает "Европульс".

Испания будет выдавать визы "цифровым кочевникам"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Визу будет давать гражданам других стран, которые работают удаленно на иностранную компанию, год жить в Испании. При этом работать на местные фирмы нельзя.

Поселиться "цифровые кочевники" смогут только в небольших поселениях. Они должны будут выбрать одну из 30 испанских деревень с населением меньше пяти тысяч жителей. Так власти хотят развивать территории, с которых уезжают местные.

С новым типом визы иностранцы смогут использовать большинство госуслуг наряду с гражданами Испании.

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