Испания будет выдавать визы "цифровым кочевникам"

В Испании ввели новый тип виз, которые будут выдавать "цифровым кочевникам". Об этом сообщает "Европульс".

Визу будет давать гражданам других стран, которые работают удаленно на иностранную компанию, год жить в Испании. При этом работать на местные фирмы нельзя.

Поселиться "цифровые кочевники" смогут только в небольших поселениях. Они должны будут выбрать одну из 30 испанских деревень с населением меньше пяти тысяч жителей. Так власти хотят развивать территории, с которых уезжают местные.