Как россиянам попасть на Бали этой осенью

Индонезийский остров Бали все еще не принимает рейсы из России. Специалисты портала TourDom.ru определили, каким образом россиянам удобнее всего можно добраться до популярного острова и сколько это будет стоить.

По мнению экспертов, наиболее оптимальным вариантом станет перелет в октябре Qatar Airways + Garuda Indonesia с пересадками в Дохе и Джакарте. Перелет в Индонезию этими же авиалиниями в пересадками обойдется примерно в 66 тысяч рублей. На такой путь турист потратит 1 день и 12 часов — туда и еще 22 часа и 10 минут – обратно.

Оптимальные для такого маршрута стыковки с авиакомпанией Garuda Indonesia есть у компании Turkish Airlines. Если ваш отпуск придется на 9–21 ноября, то можно будет воспользоваться рейсами этих авиакомпаний, потратив 58 тысяч рублей. В этом случае на дорогу туда придется потратить 17,5 часа, а путь обратно займет 25,5 часов.

По словам специалистов, удобные варианты можно найти у компании Emirates с пересадкой в Дубае.

Эксперты отмечают, что карантинные меры в Индонезии постоянно меняются и обновляются. Сейчас требуется обязательный сертификат о вакцинации и ПЦР-тест. При этом придется еще 8 дней провести на карантине за свой счет.

При этом некоторые российские авиакомпании смогли получить допуск на рейсы в Денпасар, но так и не приступили к полетам.