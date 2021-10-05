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Стюардессы в мини залезли на тележки с напитками

Мира Маркина
1 час назад

Багажная полка, кабина пилота, турбина, — может показаться, что в самолете не осталось мест, в которых бы не сфотографировались стюардессы. Что придумали бортпроводницы на этот раз, смотрите в галерее "Рамблера".

В последнее время стюардессы активно развивают свои социальные сети, рассказывают о своей профессии и устраивают фото флешмобы.
1/7 В последнее время стюардессы активно развивают свои социальные сети, рассказывают о своей профессии и устраивают фото флешмобы.
Фото: @cabin_crew_beauties
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На этот раз бортпроводницы в мини-юбках залезли на тележки с напитками.
2/7 На этот раз бортпроводницы в мини-юбках залезли на тележки с напитками.
Фото: @cabin_crew_beauties
Стюардессы в фирменной одежде и на каблуках массово фотографируются, сидя на тележках между рядами кресел с кофейниками в руках.
3/7 Стюардессы в фирменной одежде и на каблуках массово фотографируются, сидя на тележках между рядами кресел с кофейниками в руках.
Фото: @cabin_crew_beauties
Снимки девушек набрали тысячи лайков и десятки комментариев.
4/7 Снимки девушек набрали тысячи лайков и десятки комментариев.
Фото: @cabin_crew_beauties
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То, что творят стюардессы, пока на борту нет пассажиров, поражает пользователей.
5/7 То, что творят стюардессы, пока на борту нет пассажиров, поражает пользователей.
Фото: @cabin_crew_beauties
Другие же возмутились поступком девушек.
6/7 Другие же возмутились поступком девушек.
Фото: @cabin_crew_beauties
По их мнению, залезать на тележку для еды и напитков негигиенично.
7/7 По их мнению, залезать на тележку для еды и напитков негигиенично.
Фото: @cabin_crew_beauties

Чем неожиданнее снимки, тем больше поклонников в Instagram. В последнее время стюардессы активно развивают свои социальные сети, рассказывают о своей профессии и устраивают фото флешмобы. На этот раз бортпроводницы в мини-юбках залезли на тележки с напитками. Да-да, те самые, с которых вам потом подадут кофе или стакан томатного сока. Стюардессы в фирменной одежде авиакомпаний и на каблуках массово фотографируются, сидя на тележках между рядами кресел с кофейниками в руках. Снимки девушек набрали тысячи лайков и десятки комментариев.

То, что творят стюардессы, пока на борту нет пассажиров, поражает пользователей. Одни восхитились длинными ногами и эффектной внешностью бортпроводниц:

"Королева на троне", "Идеальные ноги", "Никакого чая, никакого кофе, нужна только ты", — написали подписчики под фото.

Другие же возмутились поступком девушек. По их мнению, залезать на тележку для еды и напитков негигиенично.

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