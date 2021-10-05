Стюардессы в мини залезли на тележки с напитками

Багажная полка, кабина пилота, турбина, — может показаться, что в самолете не осталось мест, в которых бы не сфотографировались стюардессы. Что придумали бортпроводницы на этот раз, смотрите в галерее "Рамблера".

Чем неожиданнее снимки, тем больше поклонников в Instagram. В последнее время стюардессы активно развивают свои социальные сети, рассказывают о своей профессии и устраивают фото флешмобы. На этот раз бортпроводницы в мини-юбках залезли на тележки с напитками. Да-да, те самые, с которых вам потом подадут кофе или стакан томатного сока. Стюардессы в фирменной одежде авиакомпаний и на каблуках массово фотографируются, сидя на тележках между рядами кресел с кофейниками в руках. Снимки девушек набрали тысячи лайков и десятки комментариев.