Стюардессы в мини залезли на тележки с напитками

Багажная полка, кабина пилота, турбина, — может показаться, что в самолете не осталось мест, в которых бы не сфотографировались стюардессы. Что придумали бортпроводницы на этот раз, смотрите в галерее "Рамблера".
Чем неожиданнее снимки, тем больше поклонников в Instagram. В последнее время стюардессы активно развивают свои социальные сети, рассказывают о своей профессии и устраивают фото флешмобы. На этот раз бортпроводницы в мини-юбках залезли на тележки с напитками. Да-да, те самые, с которых вам потом подадут кофе или стакан томатного сока. Стюардессы в фирменной одежде авиакомпаний и на каблуках массово фотографируются, сидя на тележках между рядами кресел с кофейниками в руках. Снимки девушек набрали тысячи лайков и десятки комментариев.
То, что творят стюардессы, пока на борту нет пассажиров, поражает пользователей. Одни восхитились длинными ногами и эффектной внешностью бортпроводниц:
"Королева на троне", "Идеальные ноги", "Никакого чая, никакого кофе, нужна только ты", — написали подписчики под фото.
Другие же возмутились поступком девушек. По их мнению, залезать на тележку для еды и напитков негигиенично.