Отели в Турции могут оказаться под угрозой закрытия

Угрозу для работы многих отелей в Турции может представлять нехватка квалифицированных сотрудников в туристическом секторе. О такой причине возможного закрытия гостиниц рассказал президент Ассоциации отельеров и инвесторов Кушадасы (KODER) Тасеттин Озден. Об этом пишет портал Turizm Ajansı.

В частности, по мнению эксперта, в течение последних 10 лет, с каждым годом увеличивается дефицит квалифицированного персонала в турецких отелях. Пандемия коронавируса усугубила отток сотрудников, потому как в это время гостиницы республики были вынуждены закрыться и прекратить работу на время.

По мнению президента ассоциации, персонал гостиниц и заведений общепита уходит в другие сферы с более высокой заработной платой. Это может произойти и с владельцами гостиничного и ресторанного бизнеса. Усиливающаяся нехватка профессиональных кадров и то, что государство игнорирует эту проблему, только ускоряет этот процесс.

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в столице Турции осенью и зимой 2021 года только растет. Туроператоры в настоящее время активно ставят новые рейсы в Стамбул из Москвы и других городов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).