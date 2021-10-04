Турцию назвали альтернативой отдыху в Европе

Туроператоры в настоящее время активно ставят новые рейсы в Стамбул из Москвы и других городов. Спрос на столицу Турции этой зимой и осенью обещает быть высоким. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным статистики управления культуры и туризма Стамбула, в январе-августе 2021 года Стамбул посетили четыре миллиона 854 тысячи иностранных туристов. Среди них 381 346 — туристы из России, это 7,85% от общего иностранного турпотока в город.

При этом в 2021 году в Стамбул прибыло на 78,2% больше туристов из России, чем за тот же период в 2020 году.

Эксперты уверены, что если бы не перерыв в авиасообщении России и Турции в период с 15 апреля по 21 июня, то в 2021 году турпоток в Стамбул за эти восемь месяцев мог бы оказаться существенно больше, чем до пандемии.

В осенний и зимний период 2021 года Стамбул может поставить новые рекорды по объему въезжающих из России путешественников.

Как сообщает АТОР, по предварительным "осторожным" подсчетам, в период с сентября по декабрь 2021 года в Стамбул могут прилететь еще около 230-240 тысяч граждан РФ.

"Спрос на Стамбул на осенние заезды можно охарактеризовать как очень активный. Фактически это направление сейчас перетянуло на себя весь поток туристов, отправлявшихся раньше в городские и экскурсионные туры в Европу. Уже активно бронируются даты заездов на ноябрьские праздники. Средняя глубина бронирований туров в Стамбул достигает 1 месяца. Наибольшим спросом пользуются отели 4* в районе Султанахмет и заездами на 3-4 ночи",

– рассказала Дарья Домостроева, PR-директор туроператора "Интурист".

В зимнем расписании, переход на которое начнется 15 октября, появятся новые рейсы как из Москвы, так и из регионов.