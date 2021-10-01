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В Турции не планируют отменять ограничения для туристов

Даша Краснова
2 часа назад

Власти Турции продлили срок действия ограничений для туристов. Ограничения будут действовать до 30 декабря 2021 года. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

В Турции не планируют отменять ограничения для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Многие россияне планируют отправиться в Турцию осенью и отметь там новогодние каникулы. Но для въезда в страну необходимо выполнить уже ставшие традиционными во времена коронавируса правила.

Согласно решению международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), все иностранные пассажиры, прилетающие в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Результаты тестирования не понадобятся детям младше 12 лет, туристам, переболевшим коронавирусом, а также путешественникам, которые привиты одобренным в Турции препаратом.

В число одобренных Турцией входят все российские вакцины: Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак, Спутник Лайт. Для въезда в страну необходимо предоставить сертификат о вакцинации на английском языке. В документе должны быть отражены данные заграничного паспорта.

Однако соотечественники опасаются, что на туристический поток могут повлиять резкие высказывания президента Турции. Об этом мы рассказывали здесь. Поэтому многие россияне переезжают в Турцию на несколько месяцев, чтобы в случае чего, перезимовать в теплом климате. Ранее мы показывали, как россияне проводят осень в Турции.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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