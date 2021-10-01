В Турции не планируют отменять ограничения для туристов

Власти Турции продлили срок действия ограничений для туристов. Ограничения будут действовать до 30 декабря 2021 года. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Многие россияне планируют отправиться в Турцию осенью и отметь там новогодние каникулы. Но для въезда в страну необходимо выполнить уже ставшие традиционными во времена коронавируса правила.

Согласно решению международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), все иностранные пассажиры, прилетающие в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Результаты тестирования не понадобятся детям младше 12 лет, туристам, переболевшим коронавирусом, а также путешественникам, которые привиты одобренным в Турции препаратом.

В число одобренных Турцией входят все российские вакцины: Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак, Спутник Лайт. Для въезда в страну необходимо предоставить сертификат о вакцинации на английском языке. В документе должны быть отражены данные заграничного паспорта.