Люди прождали рейса 15 часов из-за пропавшего пилота

Пассажиры в аэропорту Грозного на протяжении 15 часов ждали свой рейс. Его задержали, потому что пилот авиасудна Utair, чтобы не лететь в Чечню, закрылся в отеле в Минеральных Водах. Подробностями случившегося поделился Telegram-канал Mash.

По мнению ожидающих рейса, у летчика случилась паническая атака. А представитель авиакомпании тем временем уверен, что у летчика кончились часы полета.

«Пассажиры рейса UT 562 должны были отправиться в Москву на самолете, прилетевшем оттуда. Но пилот не смог посадить борт в столице Чечни и улетел в аэропорт Минвод. Теперь люди в Грозном ждут вылета уже полдня, пока мужчина отсыпается в номере. Представитель Utair предположил, что у пилота могли кончиться часы полета. Другие говорят, что мужчина переволновался и теперь боится лететь»,

— сообщили авторы канала.

Также в сообщении отмечается, что ожидающим выдали сухпаек спустя четыре часа ожидания, в который вошли кусок черного хлеба с маслом и колбасой и кекс на десерт. Напитков при этом не выдавали.

«О пассажирах авиакомпания не слишком беспокоится»,

— написано в посте.

На протяжении долгого времени представители авиакомпании не могли решить возникшую проблему. Пассажиров повели на посадку лишь спустя 15 часов ожидания.