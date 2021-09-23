Сколько можно получить за задержку авиарейса

За ожидание рейса в аэропорту пассажирам положена компенсация. Мы спросили эксперта, руководителя туристического агентства Guruturu Викторию Братухину, в каких случаях можно получить деньги от авиакомпании и как это сделать.

В каких случаях положена компенсация

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Если рейс задержан по непредвиденным обстоятельствам (например, погодные условия, катаклизмы, забастовки, требования госструктур, поломка самолета), за это компенсация не положена. Если время вылета изменено по вине авиакомпании, например, овербукинг, не готов экипаж, сбои в расписании, то положены удобства и компенсации.

Сколько обязаны заплатить авиакомпании

В России можно получить компенсацию 25 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, и возмещение убытков, если рейс отменили или задержали по вине авиакомпании. На международных перелетах можно претендовать на компенсацию по Монреальской конвенции или Регламенту ЕС 261/2004. Минимальный размер – 250 евро (при задержке не менее трех часов и дальности до 1500 км) – около 21 тысячи рублей. Максимальный размер выплат – 600 евро (при задержке более четырех часов и дальности более 3500 км). Это примерно 51 тысяча рублей.

Также при задержке рейсов пассажирам положены напитки через два часа после планируемого отправления по расписанию, горячее питание — через четыре часа, гостиница и транспорт до нее — через восемь часов днем или шесть часов ночью.

Как получить деньги

Если рейс задерживают, необходимо уточнить у авиакомпании, почему отложили или отменили вылет. Пассажиров обязаны вовремя проинформировать об изменении в расписании и предложить варианты дальнейших действий. В России на маршрутную квитанцию иди посадочный талон обязаны поставить штамп об отмене или задержке вылета. Это делается на стойке информации в аэропорту. В Европе при отмене и задержке рейса этот штамп не нужен, однако если рейс задерживается в случае овербукинга, стоит также поставить штамп.