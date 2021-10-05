Видео: оползень унес 20 домов в Сочи

В Лазаревском районе города Сочи произошло смещение 20 домов и участка дороги в результате подвижки грунта. Очевидцам удалось заснять происходящее на видео. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи" .

"Произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном поселке Сергей-Поле по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта",

Несмотря на то, что восемь из 20 поврежденных домов были заселены, пострадавших и погибших нет. 30 эвакуированных человек находятся в пункте временного размещения, сообщили в администрации города. На данный момент ликвидацией последствий оползня занимаются 26 человек и 12 единиц техники.