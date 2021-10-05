Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.78
Войти в почту

Видео: оползень унес 20 домов в Сочи

Катерина Саломе
45 минут назад

В Лазаревском районе города Сочи произошло смещение 20 домов и участка дороги в результате подвижки грунта. Очевидцам удалось заснять происходящее на видео. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи".

"Произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном поселке Сергей-Поле по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта",

— сообщили в пресс-службе МЧС.

Несмотря на то, что восемь из 20 поврежденных домов были заселены, пострадавших и погибших нет. 30 эвакуированных человек находятся в пункте временного размещения, сообщили в администрации города. На данный момент ликвидацией последствий оползня занимаются 26 человек и 12 единиц техники.

Причиной подвижки грунта послужили синие ливни. Накануне Сочи буквально затопило — в городе выпала суточная норма осадков. Очевидцам удалось заснять происходящее на видео.

Новости путешествий,Видео,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители