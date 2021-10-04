Затопленный Сочи засняли на видео

Улицы Сочи затопило из-за сильных дождей. По словам, за ночь выпала почти месячная норма осадков. Очевидцы засняли происходящее в городе на видео.

Как пишут СМИ, затопленными оказались Молдовка, Веселое, Адлер и российско-абхазская граница. В Адлеровском районе дороги, по словам местных, превратились в "ручей". Автомобилисты с трудом смогли проехать по улице Мира. Из-за высокого уровня воды пешеходы также не смогли передвигаться в Центральном районе Сочи.