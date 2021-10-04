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Затопленный Сочи засняли на видео

Анна Шутова
2 часа назад

Улицы Сочи затопило из-за сильных дождей. По словам, за ночь выпала почти месячная норма осадков. Очевидцы засняли происходящее в городе на видео.

Как пишут СМИ, затопленными оказались Молдовка, Веселое, Адлер и российско-абхазская граница. В Адлеровском районе дороги, по словам местных, превратились в "ручей". Автомобилисты с трудом смогли проехать по улице Мира. Из-за высокого уровня воды пешеходы также не смогли передвигаться в Центральном районе Сочи.

По данным на сайте Гидрометцентра, в ближайшее время погода в регионе не улучшится. Синоптики прогнозируют дожди до среды, 6 октября.

Ранее на видео засняли смерч, который пронесся над курортным поселком в Краснодарском крае.

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