Торнадо прошло над поселком Джубга в Туапсинском районе. Видеоролик свидетеля был опубликован в Telegram-канале «Подъем». Также воронку наблюдали жители поселков Лермонтово и Новомихайловского.

По сведениям ТАСС, на участке трассы между Джубгой и Сочи около поселка Головинка произошел крупный камнепад из-за размыва грунта после ливней. Валуны заблокировали движение по одной из полос, но пострадавших нет.

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Из-за непогоды перенесен старт гонки «Формула-2». Кстати, мощный дождевой поток снес болид, находившийся на заправке в Адлере. Водитель «Нивы», оказавшийся рядом, помог вернуть машину. Об этом пишет портал sochi24.tv со ссылкой на соцсети.

Улицы Сочи затоплены, из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реках Буу и Лоо. Местные жители активно комментируют происходящее в городе. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Дмитрий Соколов: «Русла рек не чистятся, ведется хаотичная застройка, препятствующая естественному стоку воды, плюс меняется климат - вот поэтому топит и будет топить и Сочи, и все остальное побережье».

Алекс Петренко: «Просто раньше ни во времена Черкесии, ни при царях, ни при Советах никто не додумался застраивать «элитными саклями и ЖК» склоны гор, горные реки и ручьи, а теперь-то что плакать, дожди в горах всегда найдут себе путь вниз, к морю, смывая всё на своём пути и никакие ливнёвки не помогут».

Алексей Леонов: «Помнится, Сочи изначально был не курорт, а ссылка, с болотами, малярией и лихорадкой. Потом осушили, окультурили, но природа, видимо, берет своё».

Также частичному подтоплению подвергся и Краснодар. Пока курорты заливают дожди, в горах и в частности, в Лагонаки и Архызе начался снегопад. Пользователи интернета отметили погодные парадоксы.

Мантана Си: «В горах снег, а внизу дождь».

Елена Иванова: «В этом году погода не щадит Кубань».

По информации, размещенной на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю, 26 сентября возрастает риск схода малых селевых потоков. Кроме того, сохраняется высокая вероятность образования новых смерчей.