Россиян пустят на два европейских горнолыжных курорта

Туроператоры начали продажи туров на два горнолыжных курорта в Европе. Об этом сообщает "Турпром".

Туристы-горнолыжники из России смогут поехать на два курорта: Банско и Боровец в Болгарии. Они стали первыми из тех, кто завил о готовности принимать россиян после долгого перерыва.

Отмечается, что туры на горнолыжные курорты Болгарии стартуют с 15 декабря, а завершается сезон там 31 марта 2022 года. Улетать можно в каждый из этих дней. Сначала нужно добраться до Софии, а потом туристы едут на трансфере до Банско и Боровца.

Уже сейчас можно посмотреть, что минимальная цена на туры в этот район составляет 85 тысяч. Столько стоит тур на новогодние праздники в трёхзвездочный отель на пять ночей, завтраки включены. Если вы захотите поехать на эти курорты в более дешевый сезон до или после Нового года, то цена будет несколько ниже. Такой же тур обойдется путешественникам в 6 тысячи рублей.

В Болгарию российским туристам нужна виза. Кроме того, до 30 числа на въезд в страну есть некоторые ограничения. Так, к визе нужно предоставить сертификат о вакцинации "Спутником V", при этом с момента последней прививки должно пройти не менее 14 дней. Также можно предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа. Третьим вариантом для въезда в страну будет справка на английском языке о перенесенной болезни за последние 180 дней.