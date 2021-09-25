"Хорошие перспективы": Кипр продлил летний сезон

Одна из бюджетных стран, открытых для россиян, заявила о продлении летнего сезона. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на мэра города Айа-Напа, Христоса Заннету.

Заннету объявил, что летний сезон на Кипре хотя продлить до середины ноября. При этом он отметил, что в целом сезон получился лучше, чем ожидали власти.

Мэр Айя-Напы отметил, что в некоторых гостиницах вместимость достигла 50-60%. Также большое развитие получил внутренний туризм. Благодаря такому большому притоку путешественников, бизнес несильно пострадал и смог сохранить рабочие мест многих людей.

Он добавил, что на курорты Кипра начали приезжать больше самостоятельных туристов, летающих лоукостерами. Отсюда он увидел тренд на отказ от системы питания "все включено", что принесло прибыль заведениям в городе. Однако были и негативные тенденции.

"Предприятия в центральной части Айя-Напы, которые на 90% полагаются на британских туристов, оказались в очень плохом финансовом состоянии, поскольку они вообще не работали. Некоторые магазины и другие предприятия оставались закрытыми в течение всего года", — отметил мэр города.

Туристический поток на Кипр из разных стран сокращается, но статистика позволяет говорить о том, что летний сезон можно будет продлить до ноября. Туроператоры не перестанут продавать путевки на Кипр. Как заявил Заннету, правительство планирует сделать все, чтобы продлить туристический сезон еще и на зимний период.

"Позитивные события внушают оптимизм в отношении того, что 2021 год закончится с хорошими перспективами на 2022 год, если пандемия не перевернет все"

Сейчас россияне могут въехать на Кипр без прохождения карантина. Для въезда нужна справка о вакцинации "Спутником V" или тест на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до вылета.