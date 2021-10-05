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Россия возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами

Катерина Саломе
48 минут назад

С 5 октября Россия официально возобновляет регулярное авиасообщение с пятью странами. Самолеты начнут летать в Джибути, Данию, Новую Зеландию, ЮАР и Перу. Кроме того, будет расширена география полетов в Индию и Испанию. Соответствующее решение было принято оперативным штабом по борьбе с новым штаммом COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Из Москвы и Санкт-Петербурга начнут выполнятся рейсы на Гоа и в Дели. Всего будет организовано по четыре рейса в неделю на каждом направлении. Летать из российской столицы на Тенерифе авиакомпании будут дважды в неделю.

Также авиакомпании будут выполнять два рейса в неделю из Москвы до Джибути. Два рейса будут производится из столицы в Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, и из Санкт-Петербурга в Копенгаген.

Напомним, что на сегодняшний день регулярные авиасообщение формально возобновлено уже с 62 странами. При этом далеко не каждая из них готова принимать туристов. Так, например, пока закрыта для путешествия Индия.

Тем не менее на данный момент есть и открытые для туризма государства. Среди них Болгария, Турция, Греция, Абхазия, ОАЭ и Мексика. Также свои границы для российских туристов открыла Австрия. По прибытии в европейское государство путешественникам придется отправиться на 10-дневный карантин в отеле, у родственников или в арендованных апартаментах.

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