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Австрия открыла границы для российских туристов

Катерина Саломе
2 часа назад

Австрия снова открыла границы для туристов из России. В посольстве республики путешественникам перечислили документы, которые необходимо будет предоставить для въезда в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

Австрия открыла границы для российских туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации источника, при въезде в европейское государство туристам нужно будет иметь с собой один из перечисленных документов: сертификат о вакцинации зарубежными препаратами, справка о перенесенном коронавирусе на немецком или английском языке, доказательство наличия нейтрализующих антител или отрицательный результат теста на COVID-19. Также по прибытию россиян отправят на 10-дневный карантин в отеле, у родственников или в арендованных апартаментах. Адрес прохождения карантина необходимо указать во время прохождения электронной регистрации в течение 72 часов до прилета.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Венгрия открыла въезд россиянам с ПЦР-тестом.

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