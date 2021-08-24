Австрия открыла границы для российских туристов

Австрия снова открыла границы для туристов из России. В посольстве республики путешественникам перечислили документы, которые необходимо будет предоставить для въезда в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

По информации источника, при въезде в европейское государство туристам нужно будет иметь с собой один из перечисленных документов: сертификат о вакцинации зарубежными препаратами, справка о перенесенном коронавирусе на немецком или английском языке, доказательство наличия нейтрализующих антител или отрицательный результат теста на COVID-19. Также по прибытию россиян отправят на 10-дневный карантин в отеле, у родственников или в арендованных апартаментах. Адрес прохождения карантина необходимо указать во время прохождения электронной регистрации в течение 72 часов до прилета.