Венгрия открыла въезд россиянам с ПЦР-тестом

Власти Венгрии упростили въезд в страну невакцинированным российским гражданам с отрицательным ПЦР-тестом. Теперь не нужно будет находиться на карантине. Информация об ётом появилась на сайте венгерского посольства в Москве.

При подаче документов на визу необходимо приложить либо отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан в течение 72 часов, либо сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Документы, подтверждающее это, должны быть предоставлены на английском или венгерском языке.