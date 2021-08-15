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Венгрия открыла въезд россиянам с ПЦР-тестом

Анастасия Иванова
29 минут назад

Власти Венгрии упростили въезд в страну невакцинированным российским гражданам с отрицательным ПЦР-тестом. Теперь не нужно будет находиться на карантине. Информация об ётом появилась на сайте венгерского посольства в Москве.

Венгрия открыла въезд россиянам с ПЦР-тестом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При подаче документов на визу необходимо приложить либо отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан в течение 72 часов, либо сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Документы, подтверждающее это, должны быть предоставлены на английском или венгерском языке.

В посольстве Венгрии осуществляется выдача преимущественно одноразовых туристических виз. Однако получить разрешение на въезд возможно только при предоставлении оплаченных билетов и данных о бронировании отеля.

Ранее "Рамблер" сообщал, куда поехать россиянам.

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