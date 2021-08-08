"Ситуация нестабильная": куда можно поехать россиянам

Сегодня для россиян, как вакцинированных, так и нет, открыты многие страны. Однако в каждой из них есть свои требования для туристов. Тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий Trinity Mom’s Travel и автор блога @chernavskaya.turizm Людмила Чернавская рассказала "Рамблеру", куда лучше всего ехать в путешествие сейчас и какие есть ограничения.

"Ситуация с въездом в другие страны очень нестабильна, ее нужно постоянно мониторить. Самую актуальную информацию можно найти на сайте Ассоциации Туроператоров АТОР", - считает тревел-эксперт.

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По словам Людмилы Чернавской, проще всего россиянам попасть в Абхазию. Для поездки не потребуется ни ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации.

"К любому другому путешествию за границу придется подготовиться. В Европу сейчас въезд очень ограничен. Большинство стран Евросоюза не принимают туристов из России", - рассказала Людмила Чернавская.

Привитые "Спутником V" могут полететь на Кипр, не сдавая дополнительно тест на коронавирус. Болгария, Греция и Хорватия принимают туристов только с ПЦР-тестом, вне зависимости от вакцины. Португалия пока закрыта для россиян. Однако с апреля открыт для въезда остров Мадейра. Туда пускают с ПЦР-тестом.

"Из ближайшего зарубежья можно въехать в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Монголию, Таджикистан со справкой о прививке «Спутником» или отрицательным тестом. Узбекистан не признал «Спутник», там нужен ПЦР", - отметила основательница туристического агентства.

Также для россиян открыта Белоруссия. Въехать в страну могут туристы, которым ввели второй компонент вакцины месяц назад и более.

Что касается популярных у россиян заграничных курортов, они лояльны к приему туристов. Так, Турция принимает всех: как привитых "Спутником", так и обладателей отрицательного ПЦР-теста.

"В Доминикане и Мексике так ждут туристов, что отменили все тесты. В Египте признали все существующие вакцины, без них нужно показать результаты ПЦР. Мальдивам и Сейшелам достаточно ПЦРа", - рассказала Людмила Чернавская.

Сложнее попасть в Марокко. Если российский турист не вакцинирован "Спутником", необходимо пройти десятидневный карантин в специальном отеле.

"Шри-Ланка признала все вакцины, но даже с ними нужно сделать два ПЦРа на месте. Куба просить сдавать тест до вылета и по прилету. Путешественники с пакетными турами не должны соблюдать карантин, а самостоятельным туристам придется провести в изоляции пять дней. ОАЭ ждет туристов с отрицательным тестом и предлагает привиться зарубежными вакцинами на месте".

Практически все дальние страны, по словам эксперта, на данный момент закрыты:

"В Африке нам доступны Зимбабве, Кения, Тунис, Эфиопия, ЮАР, они просят ПЦР. Такая же ситуация в Танзании, но с ней прекращено авиасообщение".