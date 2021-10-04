Россияне рассказали об издевательствах в аэропортах

Российские туристы рассказали о грубом обращении со стороны сотрудников аэропортов и авиакомпаний. Своими историями они поделились с изданием E1.RU.

По словам большинства пассажиров, они стали свидетелями случаев, когда сотрудники аэропортов неаккуратно и "наплевательски" относились к вещам туристов. Например, бросали багаж на бетон с высоты или "чуть ли не с ноги отправляли чемоданы с тележки в самолет".

"У нас нет ни одного целого чемодана. То колеса отломаны, то ручки оторваны, то сам чемодан всмятку — сломаны стенки", — рассказал россиянин.

Другие путешественники пожаловались на отношение представителей авиакомпаний к клиентам, сравнив его с отношением надзирателей в тюрьме. Один из пассажиров рассказал, что для того, чтобы получить положенное при длительной задержке рейса размещение в гостинице, питание и трансфер, ему потребовалось "макнуть их рылом в закон".

Кроме того, россияне недовольны тем, что между приездом автобуса к трапу самолета и посадкой на борт есть задержка. Пассажирам не нравится сидеть в душном, заполненном людьми транспорте с сумками и детьми.

"Непонятно, зачем вывезли людей из здания, если борт не готов их принять? Рация у сопровождающих сломалась?" — возмутилась одна из женщин.