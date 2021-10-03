Россиянки рассказали о своих курортных романах

"Давно поехала я праздновать развод с мамой в Испанию. Там познакомилась с пацанами из Англии, с одним был «типо» роман, даже с мамой его познакомилась, он сделал татуировку с моими инициалами. И даже хотел приехать ко мне в Москву( где я тогда жила) ,но я перепугалась и слилась. Эх а была бы женой капитана воздушного флота армии Королевы";