Россиянки рассказали о своих курортных романах

Молодые итальянцы, гинеколог из Екатеринбурга и 15-летний обманщик. Россиянки рассказали о том, как начинались их курортные романы, как развивались и чем закончились. Место действий — российские и заграничные курорты, от Сочи до Доминиканы. Самые интересные истории — в материале "Рамблера".
Оказалось, у многих туристок из России на курортах случаются интересные романтические истории:
"Мне 35, ему 21(итальянец) Сардиния, Италия.. Берег моря.. Шторм, гроза, молнии.. Коктейли.. Было клево. Есть, что вспомнить...";
"Давно поехала я праздновать развод с мамой в Испанию. Там познакомилась с пацанами из Англии, с одним был «типо» роман, даже с мамой его познакомилась, он сделал татуировку с моими инициалами. И даже хотел приехать ко мне в Москву( где я тогда жила) ,но я перепугалась и слилась. Эх а была бы женой капитана воздушного флота армии Королевы";
"Мой первый курортный роман случился когда мама отправила меня с подругой вдвоём в Турцию в 18 лет) я была чиста и невинна, но у бара мне встретился гинеколог из Екатеринбурга... это был мой первый мужик, в шикарном 2х этажном номере с джакузи, все по Феншую сделал без шума и пыли".
Среди комментариев пользовательниц Сети были и печальные истории об обманах:
"Он говорил, что турок, просто работал долго в России, поэтому хорошо говорит по-русски. Оказался армянин";
"Ой, познакомилась в Крыму с парнем) Мне было 20, а ему 19 (он так сказал). Зажигали, отдыхали) А потом приехала домой и по соц сетям узнала, что ему лет 15-16...".
Есть и такие курортные романы, которые выливаются в долгие отношения и счастливые браки:
"Мой курортный роман длится 15 лет... плюс двое детей";
"Встретились в Египте, оказалось что живем в одном городе в соседних районах, вот вчера как раз 12 лет со дня свадьбы отметили";
"Это у нас с мужем) познакомились в доминикане ) он немец, я с родителями из Мск... Мужчина приятный немец... на третий день предложение сделал. Сейчас растим дочку...".