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В Турции поймали туриста с чемоданом еды со шведского стола

Мира Маркина
34 минуты назад

На турецком курорте Аланья поймали туриста, который битком набил чемодан едой со шведского стола и попытался вывести его на родину. Об этом пишут местные СМИ.

В Турции поймали туриста с чемоданом еды со шведского стола
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в известном пятизвездочном отеле, обслуживающем гостей по системе all inclusivе. В основном там проживают российские и украинские туристы.

Внутри сумки постояльца обнаружили оливки в пластиковой бутылке, разные сорта сыра и печенье.

Известно, что это не единственный подобный случай. Аналогичная ситуация произошла в гостинице Манагавта. Там тоже поймали туриста, который собирал еду со шведского стола. Мужчина уносил яблоки, апельсины, чай, фруктовые соки, шампунь, туалетную бумагу, одноразовую посуду и другие вещи из отеля.

За подобным были пойманы и российские туристы. В 2019 году при выезде из отеля в Турции в их чемодане обнаружили пакеты с фруктами, бутилированную воду и еду с завтраков. По словам представителей гостиницы, постояльцы могут есть, сколько захотят, однако в номер приносить продукты со шведского стола запрещено:

"Несмотря на это, некоторые туристы по-прежнему складируют в комнатах еду с завтраков, обедов и ужинов. А потом гости жалуются, что в номерах заводятся насекомые".

Ранее англичанин снял номер в отеле и назвал пребывание в нем "бесчеловечным". 54-летний турист вместе с мамой прибыл на конвенцию Битлз в конце августа. Они вместе заселились в отель, который по фотографиям выглядел роскошным, однако на самом деле оказался ужасным.

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