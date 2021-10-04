Мужчина снял номер и назвал пребывание в нем "бесчеловечным"

"Мысль о том, что я привез свою престарелую мать в это место, преподнес ей пребывание тут как подарок, заставляет меня испытывать стыд и выводит из себя. Меня поглощало чувство раздражения от того, что я не мог ничего изменить.



Изо всех сил держал себя в руках, чтобы не дать ей понять, насколько я в бешенстве".