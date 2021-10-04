Мужчина снял номер и назвал пребывание в нем "бесчеловечным"

54-летний турист из Британии Тим Миллеа вместе с мамой прибыл на конвенцию Битлз в конце августа. Они вместе заселились в отель, который по фотографиям выглядел роскошным, Миллеа хотел приятно удивить свою родительницу. Опыт пребывания в этой гостинице мужчина назвал сущим кошмаром и объяснил, почему так считает. Его слова приводит Mirror.
По прибытии оказалось, что номер, который забронировал Тим, недоступен. Ему предложили альтернативный вариант, на который тот согласился.
Из-за мокрого ковра весь пол в номере пребывал в ужасном состоянии:
"Как только я открыл дверь, почувствовал неприятный запах. Его было трудно определить, это были не совсем сточные воды, не было плесени или мускуса. Но, когда снял обувь, я обнаружил источник проблемы — ковер был промокший насквозь",
— рассказал мужчина.
"Комната в том состоянии была непригодна для использования. Но других комнат не было".
Вместо забронированного заранее номера с двумя раздельными кроватями их заселили в комнату, где кровать была только одна, поэтому для Тима принесли дополнительную раскладушку.
"Я нашел раскладушку невыносимо неудобной, потому что проволочная сетка матраса впивалась в мою кожу во всех местах соприкосновения.
Вместо этого лег спать на диване. Будучи ростом 6 футов 4 дюйма спать на диване из искусственной кожи — совсем неудобно.
Я провел несколько часов, чередуя то раскладушку, то диван. Я бы предпочел спать на полу, если бы он не был заболочен".
Пребывание в этом отеле Тим Миллеа назвал "бесчеловечным".
"Мысль о том, что я привез свою престарелую мать в это место, преподнес ей пребывание тут как подарок, заставляет меня испытывать стыд и выводит из себя. Меня поглощало чувство раздражения от того, что я не мог ничего изменить.
Изо всех сил держал себя в руках, чтобы не дать ей понять, насколько я в бешенстве".
А вот как можно выбрать отель по неочевидным критериям и не прогадать.