Неочевидные критерии: как выбрать отель и не прогадать

Выбор отеля несомненно является одной из важнейших задач при планировании отдыха. К его подбору нужно подходить очень внимательно, если не хотите испортить общий настрой и впечатления от поездки. Не стоит руководствоваться лишь низкой ценой или привлекательными снимками, ведь оба этих критериев не являются гарантом качества. "Рамблер" расскажет, на что стоит полагаться при выборе отеля, чтобы не прогадать.

Фото:

Не верьте фотографиям

Владельцы отелей готовы на все, лишь бы у них был наплыв жильцов. Поэтому они прибегают к всевозможным хитростям, начиная от фотошопа, заканчивая выгодным ракурсом. Согласитесь, многие из нас, когда делают фото, тоже выбирают выгодную позу - втягивают живот, расправляют плечи, встают на цыпочки, но это не значит, что в жизни человек выглядит также. Тоже самое и тут. Поэтому лучше постараться найти видео отеля - это легко сделать, вбив его название на YouTube. И, конечно, не забывайте посмотреть указанный в описании метраж.

Проанализируйте отзывы

Если вы не готовы рисковать, то отели без отзывов рассматривать не стоит. Лучше искать те варианты, где много комментариев от постояльцев, и желательно прочитать их все. Но имейте ввиду, что если встретится один-два негативных отзыва, есть вероятность, что их написали вредные или слишком требовательные клиенты. А если о какой-то проблемы написано несколько раз, то тут уж сомнений быть не может. Относительно положительных отзывов логика такая же.

Выбирайте безопасный и удобный район