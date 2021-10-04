Названы самые востребованные направления в осенне-зимний период

"В топ-5 популярных направлений по России на ноябрьские в этом году входят Сочи, Крым, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург и Калининград. Одним из хедлайнеров осени стала Тюменская область, туда полетели чартеры из Москвы. Там предлагается экскурсионный отдых с посещением Тобольска, Тюмени и термальных источников. Также популярностью пользуются зимние чартеры в Шерегеш. На декабрь места заполняются быстрее даже, чем в Сочи",