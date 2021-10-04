Названы самые востребованные направления в осенне-зимний период

Стало известно, какие направления будут пользоваться наибольшей востребованностью осенью и грядущей зимой. В пятерку самых популярных по России в период ноябрьских праздников вошли Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград. Об этом пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на интервью с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Маей Ломидзе.
В пятерку востребованных направлений по России на ноябрьские праздники в текущем году входят Сочи, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
"В топ-5 популярных направлений по России на ноябрьские в этом году входят Сочи, Крым, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург и Калининград. Одним из хедлайнеров осени стала Тюменская область, туда полетели чартеры из Москвы. Там предлагается экскурсионный отдых с посещением Тобольска, Тюмени и термальных источников. Также популярностью пользуются зимние чартеры в Шерегеш. На декабрь места заполняются быстрее даже, чем в Сочи",
- рассказала она.
Среди зарубежных направлений популярностью пользуется отдых в Греции.
"Из заграничных направлений спросом пользуется отдых в Греции. С учетом "ковидного дефицита" стран глубина продаж — до начала ноября. Основной спрос приходится на отели 5 звезд. Что касается зимы, то наиболее востребованы Турция и Египет".
Как отметила эксперт, и туристы, и рынок туроператоров ждут открытия Европы. Но в условиях текущей обстановки рассчитывать на это в ближайшее время не стоит.
"Прямое авиасообщение у нас есть со многими странами, но возможности для въезда туристов во многие из европейских стран сильно ограничены, вплоть до нуля".
Ранее сообщалось, что туроператоры назвали самые востребованные направления для путешествий, которые предпочитают выбирать россияне на ноябрь.