Россияне нашли альтернативу Сочи

На одном из главных турецких курортов — Анталье — отдохнуло уже более семи миллионов туристов, из них 38,45% (2,6 миллиона человек) — путешественники из России. Это данные, которые публикует на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР) за период с января по сентябрь 2021 года.

Как говорится в статистике управления культуры и туризма Антальи, количество туристов, посетивших Анталью с января по сентябрь 2021 года (7 016 276 человек), увеличилось на 173% по сравнению с тем же периодом 2020 года (2 572 314 туристов).

Известно также, что в сентябре в Анталью прибыло 780 тысяч российских путешественников. Это больше, чем тех, кто предпочел Сочи, туда в сентябре отправилось 700 тысяч россиян, по данным администрации курорта.

Второе место по турпотоку в Анталью занимает Украина, оттуда прибыло более миллиона человек, а на третьем — Германия (свыше 884 тысяч человек), на четвертом — Польша (353 191 человек).

Кроме того, начиная с 23 сентября были возобновлены прямые перелеты в Анталью из Великобритании. В связи с этим растет и количество британских туристов, которые до возобновления авиасообщения занимали незначительную долю среди потока иностранных путешественников.

Помимо Антальи, среди россиян популярностью пользуется и Стамбул. По данным статистики управления культуры и туризма Стамбула, в январе-августе 2021 года Стамбул посетили четыре миллиона 854 тысячи иностранных туристов. Среди них 381 346 — туристы из России, это 7,85% от общего иностранного турпотока в город.