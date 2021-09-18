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Как собрать чемодан в Турцию в октябре: инструкция

Мария Кимакович
43 минуты назад

Для многих людей одной из самых неприятных частей путешествия является подготовка к нему. А именно — сбор чемоданов. И если кто-то спокойно летит в отпуск с одним рюкзаком, полагая (порой вполне справедливо), что все необходимое можно купить на месте, то другому необходим четкий список того, что нужно взять в поездку. Особенно это актуально при сборах за границу в низкий сезон. Как правильно собрать чемодан в Турцию в октябре, читайте в материале “Рамблера”.

Документы

Вряд ли, конечно, вы положите документы в чемодан, который сдается в багаж, но вспомнить о том, что необходимо для поездки, все же стоит. Откровенно говоря, комплект документов для путешествия в разное время года одинаков. Не забудьте положить в ручную кладь:

  • загранпаспорт;
  • билеты на самолет;
  • страховку;
  • путевку (если совершаете поездку посредством турфирмы);
  • документ о брони отеля (если есть в распечатанном виде).

Лекарства

Тут следует ориентироваться на собственное здоровье: если есть какие-то хронические заболевания или болезни, во время которых необходимо постоянный прием определенных лекарств, позаботьтесь о том, чтобы не забыть положить их в чемодан. Также обязательно возьмите лекарства от головной боли, расстройства желудка, а, учитывая разницу в температуре воздуха в России и Турции в осенний период(здравствуй акклиматизация!), не забудьте средства от кашля и боли в горле, а также капли для носа и жаропонижающие.

Разумеется, купить медикаменты можно уже по прилету, но гораздо спокойнее, когда знаешь, что все уже под рукой.

Одежда и обувь

Хотя октябрь в Турции (особенно в южной ее части) довольно теплый месяц, все же стоит принять во внимание, что по вечерам на улице уже довольно прохладно. Да и в течение дня погода может поменяться несколько раз. Поэтому советуем взять с собой

пару теплых комплектов одежды и несколько летних. Отдайте предпочтение одежде, которую можно носить слоями: если вы выйдете из дома в прохладу октябрьского турецкого утра в толстовке, надетой, скажем, на футболку, то днем, когда солнце прогреет воздух, легко сможете погреться в теплых лучах, сняв верхний слой.

Положите в чемодан:

  • 2-3 пары шорт;
  • несколько футболок;
  • 2 тонких свитера;
  • рубашку;
  • 2 пары юбок;
  • брюки;
  • по паре открытой и закрытой обуви;
  • 2-3 купальника или плавок (если планируете принимать солнечные ванны или температура воздуха и воды позволит купаться);
  • несколько смен белья.

Толстовка, джинсы, куртка и кроссовки наверняка будут надеты на вас во время перелета.

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