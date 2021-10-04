Названа самая грязная вещь в номере отеля

Принято полагать, что самой грязной вещью где бы то ни было будет унитаз. Отельный номер — не исключение. Но на самом деле в гостиничной комнате множество других предметов, которые могут стать рассадниками заразы. В частности, абсолютным лидером по концентрации микробов оказался фен. Об этом пишет Tourprom со ссылкой на таблоид The Sun.
"Фены в гостиничных номерах часто покрыты большим количеством микробов, чем сиденье унитаза",
— пишет издание.
Авторы статьи опираются в своих выводах на исследование, которое проводил микробиолог Чарльз Герба. Он проверил девять номеров в отеле Лос-Анджелесе с рейтингом от трех до пяти звезд.
"Я не знаю, что туристы умудряются делать с фенами, но некоторые из них были полны микробами",
— рассказал Герба.
Все дело в том, что другие предметы ванной комнаты —унитаз, душевая кабина, раковина — регулярно подвергаются чистке со специальными средствами. А продезинфицировать никто не догадывается.
Наравне с ним рассадниками микробов являются выключатели света и пульты от телевизора.
"В наши дни туристы берут с собой минимум вещей, отправляясь в отпуск, чтобы избежать платы за сдачу багажа в багажное отделение самолета. Это означает, что они полагаются на отели, которые предоставляют такие вещи, как фены и утюги, вместо того, чтобы брать их с собой. Но оказывается, что возможно туристу все-таки лучше взять с собой свой фен, даже если это будет стоить немного дороже".
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