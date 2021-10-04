Названа самая грязная вещь в номере отеля

"В наши дни туристы берут с собой минимум вещей, отправляясь в отпуск, чтобы избежать платы за сдачу багажа в багажное отделение самолета. Это означает, что они полагаются на отели, которые предоставляют такие вещи, как фены и утюги, вместо того, чтобы брать их с собой. Но оказывается, что возможно туристу все-таки лучше взять с собой свой фен, даже если это будет стоить немного дороже".