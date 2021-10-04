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Названа самая грязная вещь в номере отеля

Стелла Шмель
1 час назад

Принято полагать, что самой грязной вещью где бы то ни было будет унитаз. Отельный номер — не исключение. Но на самом деле в гостиничной комнате множество других предметов, которые могут стать рассадниками заразы. В частности, абсолютным лидером по концентрации микробов оказался фен. Об этом пишет Tourprom со ссылкой на таблоид The Sun.

Названа самая грязная вещь в номере отеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Фены в гостиничных номерах часто покрыты большим количеством микробов, чем сиденье унитаза",

— пишет издание.

Авторы статьи опираются в своих выводах на исследование, которое проводил микробиолог Чарльз Герба. Он проверил девять номеров в отеле Лос-Анджелесе с рейтингом от трех до пяти звезд.

"Я не знаю, что туристы умудряются делать с фенами, но некоторые из них были полны микробами",

— рассказал Герба.

Все дело в том, что другие предметы ванной комнаты —унитаз, душевая кабина, раковина — регулярно подвергаются чистке со специальными средствами. А продезинфицировать никто не догадывается.

Наравне с ним рассадниками микробов являются выключатели света и пульты от телевизора.

"В наши дни туристы берут с собой минимум вещей, отправляясь в отпуск, чтобы избежать платы за сдачу багажа в багажное отделение самолета. Это означает, что они полагаются на отели, которые предоставляют такие вещи, как фены и утюги, вместо того, чтобы брать их с собой. Но оказывается, что возможно туристу все-таки лучше взять с собой свой фен, даже если это будет стоить немного дороже".

Ранее сообщалось, как выбрать отель и не прогадать.

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