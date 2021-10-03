В Индии самолет застрял под мостом: видео

В Индии самолет застрял под мостом на шоссе Дели-Гургаон. Это произошло неподалеку от международного аэропорта Дели. Видео происшествия разошлось по социальным сетям. На произошедшее обратило внимание местное издание The Times of India.

Как смогли выяснить журналисты у представителей авиакомпании Air India, самолет был передан частному лицу из-за того, что оно вышло из строя и было устаревшим. Новый владелец решил перевезти лайнер на другое место, но не рассчитал размеры воздушного судна.

В итоге самолет не смог беспрепятственно проехать и заблокировал часть автомобильной трассы, зацепившись хвостовой частью за мост - смотрите видео произошедшего, которое снял прохожий.

"Самолет не принадлежит аэропорту Дели и на видео он передвигается без крыльев. Это сломанный самолет, и водитель, по всей видимости, принял ошибочное решение при его транспортировке",

- прокомментировал ситуацию представитель аэропорта Дели.