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В Индии самолет застрял под мостом: видео

Стелла Шмель
26 минут назад

В Индии самолет застрял под мостом на шоссе Дели-Гургаон. Это произошло неподалеку от международного аэропорта Дели. Видео происшествия разошлось по социальным сетям. На произошедшее обратило внимание местное издание The Times of India.

Как смогли выяснить журналисты у представителей авиакомпании Air India, самолет был передан частному лицу из-за того, что оно вышло из строя и было устаревшим. Новый владелец решил перевезти лайнер на другое место, но не рассчитал размеры воздушного судна.

В итоге самолет не смог беспрепятственно проехать и заблокировал часть автомобильной трассы, зацепившись хвостовой частью за мост - смотрите видео произошедшего, которое снял прохожий.

"Самолет не принадлежит аэропорту Дели и на видео он передвигается без крыльев. Это сломанный самолет, и водитель, по всей видимости, принял ошибочное решение при его транспортировке",

- прокомментировал ситуацию представитель аэропорта Дели.

Ранее сообщалось, что в самолет с россиянами ударила молния.

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