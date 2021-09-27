Видео: в самолет с россиянами ударила молния

В самолет ZF347 авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту из Екатеринбурга в Сочи, ударила молния.

В момент, когда воздушное судно шло на посадку и заходило на второй круг, пассажиры почувствовали, будто лайнер падает. Все вещи разлетелись по салону самолета, были слышны обеспокоенные крики людей. Затем послышался громкий хлопок и за ним вспышка.

Тем не менее, все обошлось: лайнер вновь набрал высоту и приземлился в штатном режиме.