Видео: российский самолет столкнулся с орлами при взлете

На Кубе самолет российской авиакомпании Azur Air столкнулся с двумя орлами во время взлета. Инцидент был снят на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На размещенных кадрах, снятых прямо с борта воздушного судна, который направлялся в Москву из кубинского города Варадеро, можно увидеть пассажирский лайнер, который едет по взлетно-посадочной полосе на высокой скорости. И всего через несколько секунд под крылом периодически начинает вспыхивать пламя, а затем от самого самолета начинает отлетать туша птицы. Как выяснилось позже, один из орлов врезался в двигатель, а второй — в носовой обтекатель самолета.

В результате случившегося пилотам пришлось прибегнуть к экстренному торможению, после чего у воздушного судна лопнуло колесо на левой стойке.

"При выполнении рейса ZF556 Варадеро — Москва в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе в самолет попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки",

— рассказала собеседница российского агентства международной информации "РИА Новости".

После случившегося никто из пассажиров не пострадал, все отделались легким испугом.

Известно, что летать борт пока больше не может. После инцидента пассажиров пострадавшего самолета направили в местную гостиницу, чтобы скоротать время ожидания отправления А затем с Кубы их должен забрать другой резервный авиалайнер и доставить в столицу России.