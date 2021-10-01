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Эксперты объяснили, как сэкономить на курорте богачей

Даша Краснова
2 часа назад

Эксперты туристической отрасли раскрыли способ сэкономить во время отдыха на Мальдивах, которые обычно называют курортном для богатых. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России.

Эксперты объяснили, как сэкономить на курорте богачей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Путешественники могут получить бесплатные услуги в отелях благодаря бонусной программе «Приграничные мили», которая действует во всех объектах размещения на островах. Зарегистрироваться в системе можно при заполнении декларации о здоровье или при прохождении пограничного контроля.

За каждое пересечение границы туристу начисляются бонусные баллы, которые можно потратить на поход в спа-центр или ресторан при отеле.

По словам представительницы офиса по туризму Мальдив Киры Векшиной, среди европейцев набирает популярность размещения в формате «лайвбордов». В этих случаях путешественники живут на яхтах, совершая небольшие круизы.

На Мальдивах представлено 160 яхт-лайвбордов с возможностью размещения туристов. Сейчас доступно 143 яхты, которые могут разместить 2828 туристов. Больше всего такой тип туризма обожают дайверы.

В период пандемии коронавируса турпоток из России на Мальдивы вырос на 195 процентов. Так как в стране привито 391 309 чел. (72.3% населения) и уровень заболеваемости один из самых низких в мире.

Ранее мы рассказывали, как слетать на Мальдивы и не потратить все деньги.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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