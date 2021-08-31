Россиянам предложили бюджетно слетать на Мальдивы

Российские авиакомпании начали предлагать бюджетные перелеты на Мальдивские острова, считающиеся "курортом для богатых". На это обратил внимание портал «Турдом».

Так, в соцсетях стали появляться объявления о распродаже билетов в популярную пляжную страну. Самым привлекательным оказалась акция компании Azur Air, предлагавшей улететь на Мальдивы с багажом за 7,5 тысячи рублей, а вернуться — за 9 тысяч рублей.

Эксперты предполагают, что такая низкая стоимость связана с распродажей остатков билетов перед учебным годом.

Сейчас прямое путешествие в Мале с пересадкой в Дохе обойдется в 37 тысяч рублей, а прямой рейс в обе стороны без багажа будет стоить 47 тысяч.