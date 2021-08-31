На Бали снова отложили открытие границ

Власти Бали снова отложили решение вопроса по открытию границ для туристов из-за обострения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает издание Travel Daily Media.

Индонезия, по данным источника, уже несколько раз переносила сроки открытия границ с иностранными государствами из-за регулярного роста заболеваемости коронавирусом. В начале курорты планировалось открыть к концу 2020-го, а затем — в июле 2021-го, но позже срок был сдвинут на август.