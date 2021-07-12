«Грозит депортация на родину»: локдаун на Бали

Впервые с момента начала пандемии Индонезия вошла в «красную зону» по числу зараженных COVID-19. На сегодняшний день статистика неутешительна - почти 40 тысяч новых случаев инфицирования в сутки. Неудивительно, что в стране были введены жесткие ограничения, которые затронули в том числе и Бали. Корреспондент «Рамблера» расскажет, как обстоят дела на острове.

Откровенно говоря, ситуация сейчас довольно пугающая. С каждым днем мы узнаем о все большем количестве друзей и знакомых, которые заболели коронавирусом. К счастью, среди них нет летальных исходов, да и до госпитализации в тяжелом состоянии никто не дошел. Тем не менее люди бояться болеть - все знают, что госпитали переполнены.

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Закрытие общественных мест

С 1 июля на Бали все официально закрыто. Все заведения работают исключительно на вынос. Даже те, в которых есть веранды или сады. Вместе с тем перестали функционировать спортивные залы, студии йоги и салоны красоты. О просмотре достопримечательностей тоже остается только мечтать - ни в парк, ни на вулкан вас не пустят.

Многие экспаты возмущены из-за закрытия общественных пляжей. Возле каждого спота ежедневно с самого утра дежурят полицейские. Теперь в океане нельзя увидеть серферов, а все собачники гуляют с питомцами вдоль автомагистралей.

Изначально поступала информация о том, что все будет закрыто до 20 июля. Но на днях стало известно, что сидеть нам дома придется, как минимум, до 17 августа. Все бы ничего, но невозможность помочить ноги в океане уже начинает психологически давить.

Маски

Постановление об обязательном ношении масок было озвучено давно, но раньше за нарушение этого правила можно было отделаться штрафом в размере одного миллиона рупий (около пяти тысяч рублей). Сейчас за такой проступок грозит депортация на родину. Естественно, такой подход мотивирует туристов ответственнее подходить к ношению средств защиты.

Ограничение мобильности

Передвигаться на байках и машинах стало значительно сложнее. Представители правоохранительных органов останавливают с целью проверки сертификата вакцинации или результата ПЦР-теста. Что делают с теми, у кого ни того, ни другого нет - остается загадкой.

Кроме того, на днях вышло еще одно постановление, информирующее о том, что передвигаться по городу можно будет лишь при наличии письма о назначении поездки. Проверять их будут на полицейских постах (а их сейчас на каждом шагу пруд пруди). Это сделано с целью снижения мобильности граждан. Правда, пока не очень понятно, какой документ придется предоставлять, если поехал в магазин за соком.

Вакцинация

Вакцинироваться надо всем: и гражданам Индонезии, и экспатам - так заявили в правительстве. И центры, где можно поставить прививку, тоже имеются. Туристам предлагают сделать AstraZeneca. Но последние несколько дней в русскоязычных чатах появляется все больше историй об отказе в вакцинации.