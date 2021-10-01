Ждут открытия границ: куда планируют поехать туристы из России

Россияне заинтересовались авиабилетами в три зарубежные страны — Турцию, Узбекистан и Армению. Данные об этом сотрудники сервиса OneTwoTrip передали в редакцию «Ленты.ру».

В октябре туристов в большей степени интересовали полеты в Турцию — 22 процента от всего количества поисковых запросов. Дело в том, что в октябре в Турции еще можно купаться в море, поэтому у туристов есть возможность отметить конец сезона.

Далее идет Узбекистан и 8,4 процента от всех запросов и Армения с 6,9 процентами. Кроме того, россияне часто следили за авиабилетами в Киргизию — 4,5 процента, Таджикистан — 4,4 процента и Египет — 4,3 процента. По три процента набрали такие направления как Кипр, Азербайджан, ОАЭ и Греция.

При этом подавляющее большинство туристов (81 процент) сообщили, что ждут открытия границ с Европой. Другие зарубежные направления, пока недоступные для россиян, интересуют 89 процентов респондентов.

Однако больше половину участников опроса (56,4 процента) сообщили, что и до пандемии не часто отправлялись за границу. Другая половина, а именно 43,6 процентов опрошенных, наоборот проводила выходные и отпуск за пределами России. Из них 63,4 процента опрошенных совершали до двух таких поездок в год, 36,6 процента — более трех раз в год.