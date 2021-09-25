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2022 год на море: где недорого и тепло отпраздновать Новый год

Дарья Амосова
42 минуты назад

Покупать путевки на новогодние праздники нужно уже сейчас. "Рамблер" рекомендует теплых пять мест, где можно встретить 2022 год.

Где на море недорого встретить Новый год 2022
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Информация актуальна на сентябрь 2021 года. Туры на 2 взрослых, 7 ночей, с 26.12.21 по 10.01.2022, без питания.

Видео дня

Турция

Температура в январе: день —15°С, ночь — 7°С.

Требования для въезда: отрицательный тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия / сертификат о вакцинации (из российских вакцин — «Спутник V») / сертификат о наличии антител.

Стоимость туров начинается с: 34 тысяч руб.

Относительно низкая цена объясняется просто: в Турции зимой не так тепло, как в африканских или островных странах. Это экономный вариант для тех, кто не купается, но хочет улететь зимой ближе к теплу и солнцу.

Египет

Температура в январе: день —22°С, ночь — 17°С.

Требования для въезда: отрицательный тест по прилете, сертификат о вакцинации (из российских вакцин — «Спутник V»)

Стоимость туров начинается с: 77 тысяч руб.

Египетские отели с радостью принимают российских туристов на Новый год. В море можно купаться, хоть и недолго; особенно теплая вода в Шарм-эль-Шейхе. Если хотите сбежать от людей, выбирайте менее популярные места: Порт-Галиб, Дахаб, Сафага.

Тунис

Температура в январе: день —16°С, ночь — 7°С.

Требования для въезда: отрицательный тест по прилете, 7-дневный карантин / сертификат о вакцинации (из российских вакцин — «Спутник V») / сертификат о наличии антител.

Стоимость туров начинается с: 89 тысяч руб.

Африканская страна славится широкими празднованиями: города Монастир, Сусс и Хаммамет усыпаны барами, ресторанами и клубами, где можно весело встретить праздники.

Таиланд

Температура в январе: день —30°С, ночь — 20°С.

Требования для въезда: сертификат о вакцинации (из российских вакцин — «Спутник V»), отрицательный ПЦР-тест до и после прилета, сертификат о въезде.

Стоимость тура начинается с: 98 тысяч руб.

Пхукет и Самуи уже открыты для туристов, а с 15 октября откроется еще и Бангкок. Те, кто привык зимовать в Таиланде, советуют заранее бронировать домики и места в ресторанах: спрос на них огромный.

Бахрейн

Температура в январе: день —20°С, ночь —15°С.

Требования для въезда: отрицательный ПЦР-тест по прилете, 10-дневный карантин, в том числе для привитых.

Стоимость тура начинается с: 83 тысяч руб.

С 9 августа Россия возобновила авиасообщение с островным государством Персидского залива. Не самое типичное туристическое направление для россиян, однако по уровню обслуживания Бахрейн сравним с Мальдивами.

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