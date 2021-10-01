Эксперты перечислили самые распространенные ошибки туристов

Собираясь на отдых, туристы совершают множество однотипных ошибок, которых можно было бы избежать. Эксперты по туризму рассказали о них подробнее. Об этом сообщает Travel Daily News.

"Сбор вещей в последний момент — это промах совершают почти все. В спешке можно забыть о таких мелочах, как, например, зарядка для телефона".

Чтобы не упустить ничего важного, лучше паковать чемодан заранее, например, за два дня. Сначала просто сложить вещи, которые вы потенциально захотите взять, а потом пройтись по списку.

Также туристы любят брать с собой слишком много вещей на случай, если что-приходится. Но в реальности из запасных вещей не пригождается практически ничего.

"А вдруг мне понадобится посуда?", "что, если не смогу найти чистые полотенца?" "Думать об этом можно, если вы собираетесь в экспедицию, например, на Аляску или в другие удаленные уголки света", — уверены авторы статьи.

А еще путешественники часто забывают заранее обменять валюту и проверить тарифный план своего телефона, а также экономят на страховке.

Что касается перелетов, туристы нередко покупают билеты в последний момент и закладывают слишком мало времени между стыковочными рейсами.