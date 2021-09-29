Берегись автомобиля: самые распространенные травмы в отпуске

Чем больше туристический поток, тем больше происшествий происходит на отдыхе. "Рамблер" выяснил, какие самые распространенные проблемы со здоровьем возникают у туристов в поездках.

ДТП

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Мало того, что россияне любят нарушать правила дорожного движения, так еще и в других странах местные жители могут не отличаться любовью к спокойной езде. Если в Европе попасть в аварию практически невозможно, то в Таиланде это происходит постоянно. В мае прошлого года турист из Магадана с подругой погибли на острове Пхукет в Таиланде, врезавшись на скутере в столб. Оба ехали на высокой скорости без шлемов.

Вода

Зачастую тонут те, кто уверенно чувствует себя на воде. Туристы переоценивают свои возможности, заплывают на чрезмерно далекое расставание, попадают не в то течение и спасти их не удается. Россияне игнорируют предупреждения спасателей или властей курортов об опасности купания в конкретном месте или по причине погодных условий. Это и становится причиной смерти.

Криминал

Иногда местные грабят туристов, а иногда сами туристы нарушают закон той или иной страны. Например, покупают запрещенные вещества там, где они не легализованы. Поэтому важно изучить законы другой страны, соблюдать меры предосторожности, не напиваться до беспамятства и хранить деньги в разных местах. К сожалению, довольно часто женщины подвергаются насилию в странах, где отношения регулируют консервативные устои. Например, в Индии, Турции и Египте.

Горы

Когда дело касается природы, речь всегда идет о большом количестве смертей. Этому виной и неподходящие погодные условия, и сход лавин, и некачественное снаряжение. Человеческий фактор тоже играет роль, лыжники и сноубордисты часто выезжают за пределы установленных трасс, ломают конечности и срываются со скал.

Болезни