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Россиян предупредили об особенностях "все включено" в Египте

Мария Иглина
1 час назад

Российских туристов предупредили о некоторых особенностях системы "все включено" в Египте. Мнение эксперта туристической отрасли опубликовал портал HotLine.travel.

Россиян предупредили об особенностях "все включено" в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Отельная база Египта больше ориентирована на средний уровень гостиниц пять звезд (по количеству объектов размещения), а не люкс",

— отметили специалисты.

В первую очередь, путешественников призвали обращать внимание на то, что именно входит в услугу "все включено" в выбранной гостинице. Так, в разных отелях концепция питания может не включать в себя импортный алкоголь, а предлагать только напитки местного производства.

Также важно при бронировании гостиницы уточнить время работы местного ресторана и выбор меню в заведении, в связи с введенными коронавирусными ограничениями в разных отелях могут быть разные корректировки в том числе по времени работы. Еще при выборе отеля разными могут оказаться не только предоставляемые услуги, но и береговая линия и разнообразие коралловых рифов в море, что является "характерной чертой египетских курортов".

При всем этом система "все включено" в египетских отелях уступает турецким по стандартам качества. Несмотря на это отдых в люксовых гостиницах арабской страны доступен более широкому кругу потребителей.

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