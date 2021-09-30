Россиян предупредили об особенностях "все включено" в Египте

Российских туристов предупредили о некоторых особенностях системы "все включено" в Египте. Мнение эксперта туристической отрасли опубликовал портал HotLine.travel.

"Отельная база Египта больше ориентирована на средний уровень гостиниц пять звезд (по количеству объектов размещения), а не люкс",

— отметили специалисты.

В первую очередь, путешественников призвали обращать внимание на то, что именно входит в услугу "все включено" в выбранной гостинице. Так, в разных отелях концепция питания может не включать в себя импортный алкоголь, а предлагать только напитки местного производства.

Также важно при бронировании гостиницы уточнить время работы местного ресторана и выбор меню в заведении, в связи с введенными коронавирусными ограничениями в разных отелях могут быть разные корректировки в том числе по времени работы. Еще при выборе отеля разными могут оказаться не только предоставляемые услуги, но и береговая линия и разнообразие коралловых рифов в море, что является "характерной чертой египетских курортов".

При всем этом система "все включено" в египетских отелях уступает турецким по стандартам качества. Несмотря на это отдых в люксовых гостиницах арабской страны доступен более широкому кругу потребителей.