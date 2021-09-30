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Бархатный сезон на юге России в этом году закончится раньше

Стелла Шмель
41 минуту назад

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон на юге России в 2021 году будет короче, чем обычно. Он сократится на две недели из-за холодной погоды и слабого прогрева воды. Об этом он рассказал РИА Новости.

Бархатный сезон на юге России в этом году закончится раньше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как считает Вильфанд, тот самый бархатный сезон уже сейчас подходит к своему завершению.

"Температура воды и воздуха — от силы 19 градусов, может быть продержится до середины следующей недели... Он будет существенно короче, чем в прошлом году, когда бархатный сезон длился до конца третьей недели октября",

— рассказал эксперт.

В 2020 году, отметил Вильфанд, осеннее солнце отлично прогревало деятельный слой океана. В этом же году была плотная облачность и множество "опасных явлений", из-за чего море было прогрето слабо.

Таким образом, бархатный сезон в текущем году завершится приблизительно 3-5 октября.

Вильфанд отметил, что температура воздуха в Сочи в настоящее время ниже нормы на 1-2 градуса.

"И это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается".

Незадолго до этого Вильфанд заявил, что типичного "бабьего лета" в этом году в России ждать не стоит. Но вместо этого россияне застанут "много солнца" и "буйство красок". Он отметил, что в России наступает время "период настоящей, красивой осенней погоды", правда, Москва пока что остается в самой холодной зоне антициклона.

Ранее сообщалось, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон.

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