В Атлантическом океане появилась пирамида из лавы

Лавовый поток от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на Канарах способствовал появлению пирамиды. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Испанского института океанографии (Instituto Espanol de Oceanografia, IEO).

Фото: @gemar_ieo @gemar_ieo

"Мы вживую наблюдаем за продвижением лавы к подножию южного утеса вулкана. Создается впечатляющая залежь высотой более 50 метров", — сказано в сообщении.

Подписчики института океанографии были впечатлены кадрами извержения:

"Вау", "Я впечатлен одним только изображением. Интересно, каково смотреть это со звуком", "Новая земля", "Потрясающее шоу", — написали они в ответ аккаунту.

Кумбре-Вьеха представляет собой вулканическую гряду, расположенную на острове Пальма, который входит в архипелаг Канарских островов.

19 сентября этого года началось извержение, которое привело к эвакуации населенных пунктов Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане, было эвакуировано 6000 человек, 450 строений оказались разрушены. В районе, близком к вулкану, запрещено судоходство из-за того, что потоки лавы уже достигли океана и могут быть опасны для людей. Правительство Испании призвало воздержаться от авиакомпании от полетов на некоторые острова архипелага.

Извержения Кумбре-Вьеха регулярно фиксируются с 1470 года. Последний раз он активизировался в 1971 году, тогда около вулкана погиб фотограф, который слишком близко подошел к кратеру.