Что творилось при землетрясении на Крите: видео с камер

Утром 27 сентября на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,8. Местные жители снимают на видео само стихийное бедствие и его последствия: разрушенные машины, сломанные деревья, продукты, падающие с полок супермаркетов. "Рамблер" делится съемкой происшествия с камер видеонаблюдения.

Видео опубликовано на YouTube-канале пользователя Mi Ko. Съемка велась камерой наблюдения в магазине. На кадрах видно, как в 9 часов 17 минут магазин начало трясти: с полок падают продукты, несколько вещей разбилось.

Землетрясение оценили по интенсивности в эпицентре как "разрушительное". Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения 6 баллов. В СМИ встречается информация о магнитуде от 5,8 до 6,5 баллов.

По информации Геодинамического института Греции, очаг землетрясения находился в 78 километрах к югу от города Ираклион.

Греческие СМИ сообщили о нескольких людях, попавших под завалы. Новостной сайт cretapost.gr опубликовал сообщение об одном раненом и одном погибшем. В общине Миноа-Педьяда на юге острова ввели чрезвычайное положение.

В Ираклионе закрылись учебные заведения. Мэр города Василис Лампринос сообщил, что власти обеспечивают безопасность местным жителям всеми способами.

"Мы потребовали эвакуировать детей из школ <...> Землетрясение было сильным и продолжительным", — цитирует cretapost.gr слова мэра.