Египет изменил визовые правила: как попасть туда в октябре

В Египте изменились правила получения виз для иностранцев, в том числе туристов из России. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Для получения визы турист должен подать онлайн-заявку на официальном портале министерства внутренних дел страны. После этого оплачивается консульский сбор. Его размер составляет 25 долларов (1812 рублей), если вы собираетесь однократно въехать в Египет, и 60 долларов (4350 рублей) для ситуаций, когда вы планируете въезжать несколько раз. Виза изготавливается 24 часа.

После оформления визы онлайн необходимо ее распечатать. Для въезда турист должен предоставить паспорт, распечатку, информацию о бронировании отеля и маршруте путешествия.

До этого граждане России могли оформить визу по прибытию в любой их аэропортов страны. Ее стоимость был тоже 25 долларов.

Туроператоры уже заявили о том, что россияне начали массово бронировать поездки в Египет на ноябрь и Новый год. Отмечается, что в день приходит 100-150 заявок на поиск и подборку путевки.

При этом, цены на проживание в отелях увеличились. Недельный тур в Хургаду в четырехзвездочном отеле по системе питания "все включено" будет стоить от 37 тысяч рублей. В Шарм-эш-Шейхе проживание оказалось дороже.