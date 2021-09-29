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Египет изменил визовые правила: как получить документы в октябре

Мария Каткова
1 час назад

В Египте изменились правила получения виз для иностранцев, в том числе туристов из России. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Египет изменил визовые правила: как попасть туда в октябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для получения визы турист должен подать онлайн-заявку на официальном портале министерства внутренних дел страны. После этого оплачивается консульский сбор. Его размер составляет 25 долларов (1812 рублей), если вы собираетесь однократно въехать в Египет, и 60 долларов (4350 рублей) для ситуаций, когда вы планируете въезжать несколько раз. Виза изготавливается 24 часа.

После оформления визы онлайн необходимо ее распечатать. Для въезда турист должен предоставить паспорт, распечатку, информацию о бронировании отеля и маршруте путешествия.

До этого граждане России могли оформить визу по прибытию в любой их аэропортов страны. Ее стоимость был тоже 25 долларов.

Туроператоры уже заявили о том, что россияне начали массово бронировать поездки в Египет на ноябрь и Новый год. Отмечается, что в день приходит 100-150 заявок на поиск и подборку путевки.

При этом, цены на проживание в отелях увеличились. Недельный тур в Хургаду в четырехзвездочном отеле по системе питания "все включено" будет стоить от 37 тысяч рублей. В Шарм-эш-Шейхе проживание оказалось дороже.

У некоторых операторов есть услуга раннего бронирования. Турист делает первый взнос в размере трех тысяч рублей, а отель предоставляет скидку в 50%.

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