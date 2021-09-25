Россияне массово бронируют туры в Египет на ноябрь и Новый год

Россияне начали активно бронировать путевки в Египет на ноябрь и Новый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные представителей туриндустрии.
Так пресс-служба "Интуриста" отметила, что в день приходит 100-150 заявок на туры в Египет. При этом, туроператор прогнозирует усиление спроса в два раза.
"Глубина бронирований достигает Нового года. Самые активные запросы сейчас идут на даты школьных каникул в октябре и ноябре"
В Tez Tour отметили, что некоторые туристы уже бронируют поездки на февраль. При этом, по их данным, наибольший спрос приходится на новогодние праздники.
"Более активно заявки на предстоящие праздники с высокой долей вероятности начнут поступать в начале-середине следующего месяца"
В TUI подтвердили, что некоторые путешественники уже сейчас бронируют туры на февраль и март 2022 года. Представители компании пояснили, что большим спросом пользуется услуга "ранее бронирование", по которой турист делает первый взнос в три тысячи рублей, а отель предоставляет скидки до 50%.
Туроператоры также отмечают, что после возобновления авиасообщения с Египтом, цены на проживание в отелях увеличились. Недельный тур с питанием по системе "все включено" в четырехзвездочном отеле можно забронировать по цене от 37 тысяч в рублей. При этом, отдых в Шарм-эш-Шейхе будет стоить дешевле, чем в Хургаде.
"Только возобновление чартерных полетных программ приведет Египет к той ценовой политике, которая соответствует данному направлению"
Тем временем выбор мест для отдыха на новогодние праздники у россиян становится все больше. Так, туристы смогут отдохнуть на двух европейских горнолыжных курортах.