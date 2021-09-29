В пять самолетов в Сочи ударила молния

Сразу пять самолетов попали под удар молнии в Сочи. Об этом сообщает "Пятый канал".

В СМИ поступила информация о том, что командиры экипажей пяти авиакомпаний сообщили о том, что в их воздушные судна попала молния: "Аэрофлот", "Северный ветер", S7, Azur Air и "Уральские авиалинии".

При этом отмечается, что все борты смогли совершить посадку в штатном режиме. На некоторых лайнерах обнаружили повреждения, которые оставили молнии.

«Мы были пристегнуты ремнями, но нас так подкинуло, что мы достали головами до панели, где находится освещение и кнопка вызова стюардессы. Так нас подбросило два раза, по всему самолету начались крики. Потом в самолет ударила молния, вспышка была по всем салону и громкий оглушающий звук», — рассказала одна из пассажирок рейса, в который попала молния.

Девушка летела в самолете рейса Azur Air из Екатеринбурга в Сочи.

Как говорят эксперты, попадание молнии в самолет — крайне редкое явление. Стюардесса авиакомпании Emirates отметила, что такое происходит где-то раз в год. Для самолета и пассажиров это безопасно, так как во фюзеляже самолета есть специальная часть, которая проводит электричество по поверхности воздушного судна.