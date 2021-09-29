Как отдохнуть на море за 50 тысяч в октябре

Россиянам назвали список бюджетных направлений, куда можно поехать отдыхать в октябре. Соответствующий текст был опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты отметили, что Средиземное море в октябре все еще остается теплым. Туры на эти курорты стоят от 50 до 70 тысяч рублей на двоих. Путешествие на Красное море обойдется в сумму от 73 тысяч.

Эксперты рассказали, что смотрели цены на отдых с вылетом в середине октября на десять ночей. Все цены представлены на двоих человек, во все путевки входит проживание, перелет и питание.

Самым дешевым направлением в октябре оказалась Абхазия. Путевка на двоих в эту страну будет стоить 22 709 рублей, в программу тура включены только завтраки. Далее идут Анапа, Сочи и Крым.

За заграничные перелеты цена уже значительно повышается. Так, самый бюджетный тур в Турцию обойдется в 47 196 рублей с питанием по системе "Все включено".

В десятку самых бюджетных направлений в октябре вошли Болгария, Греция, Албания и Кипр. В эти страны можно купить путешествия по цене от 55 до 70 тысяч рублей на двоих. Везде из питания программу включены только завтраки.

Если вы рассматриваете более дорогие варианты путешествий, то можете рассмотреть Египет, Хорватию, ОАЭ и Мальдивы. Однако отдых бюджетным не назовешь — цены варьируются от 73 до 112 тысяч рублей.